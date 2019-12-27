Суд в Одессе освободил из-под ареста 11 человек, их готовят к обмену – СМИ

11 "террористов и любителей России", которых 27 декабря освободил из-под стражи суд в Одессе, вывезли на КПВВ "Майорское" в Донецкой области, где должен состоятся обмен с боевиками, утверждает источник "Думской".

11 "одесских террористов и других любителей России" отпустили из-под ареста, чтобы обменять на украинцев, которых боевики удерживают в ОРДЛО. Об этом 27 декабря со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщает "Думская".

Собеседник издания отметил, в частности, что Приморский райсуд Одессы отменил арест "подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями".

По данным "Думской", все 11 человек были отправлены на контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) Майорское в Донецкой области "возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен".

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря. Речь идет о формуле обмена "всех на всех".

24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен удерживаемыми лицами пятерых экс-беркутовцев.