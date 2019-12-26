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Гибель 10 украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году. Суд освободил из-под стражи донецкого фермера

По словам Елены Яркиной, адвоката фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, которого обвиняли в выдаче "ДНР" 10 украинских спецназовцев на Донбассе, ее клиенту изменили меру пресечения из-за включения в список лиц для обмена между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Меру пресечения Бутрименко суд изменил по ходатайству прокурора
Меру пресечения Бутрименко суд изменил по ходатайству прокурора
Фото: pixabay.com

26 декабря Ореховский районный суд Запорожской области изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство для фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, которого обвиняли в выдаче "ДНР" 10 украинских спецназовцев на Донбассе, сообщает "Радіо Свобода"

Об изменении меры пресечения для Бутрименко ходатайствовал прокурор, отмечает радиостанция. 

Адвокат фермера Елена Яркина рассказала журналистам, что это ходатайство связано с внесением Бутрименко в список лиц для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса.

"Участники трехсторонней контактной группы по обмену пленными в исполнение Минских соглашений и договоренностей в нормандском формате об обмене "всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен. И поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена предусматривает, чтобы человек не содержался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом – только личное обязательство", – сказала она. 

По словам адвоката, сотрудники Службы безопасности Украины перевезут Бутрименко к месту сбора, где он будет ждать обмена. 

Она добавила, что рассмотрение дела продолжится – следующее заседание назначено на 15 января, Бутрименко должен явиться на него лично или принять участие в режиме видеоконференции.  

"Позиция потерпевших именно такова: Бутрименко – преступник, он обвиняемый, и если его забирают, то пусть возвращают ребят из 3-го полка. Предварительные разговоры с семьями пострадавших были следующего характера: если его обменяют на других военных, которые остались в "ЛДНР", то эта позиция является гуманной. Люди понимают все это. И все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко обменяли на Сергея Глондара и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения", – добавила адвокат.

Бывший депутат Шахтерского райсовета Донецкой области Бутрименко 29 июля 2014 года разместил на территории своего фермерского хозяйства кировоградских спецназовцев, проводивших операцию по поиску сбитого террористами летчика. По данным следствия, он вошел к ним в доверие, а затем выдал их местонахождение террористам. 10 украинских военнослужащих погибли, пятеро попали в плен.

Летом 2016 года Бутрименко был задержан.

Куйбышевский районный суд Запорожской области 16 мая 2019 года признал его виновным в финансировании терроризма и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом подсудимый был оправдан по делу о гибели спецназовцев, поскольку не было доказано "участие обвиняемого в совершении террористического акта". Суд первой инстанции также отказал родственникам погибших в удовлетворении гражданских исков о компенсации морального и материального ущерба.

Апелляции подали как прокуратура и сторона потерпевших, так и защита Бутрименко, требовавшая признать его невиновным. В сентябре Запорожский апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение

Как пишет INSIDER, во время апелляции был допрошен свидетель обвинения, один из выживших спецназовцев Александр Кудрявцев. Он утверждал, что слышал произнесенную хозяином фермы по телефону фразу: "Они на месте". Вскоре после этого Бутрименко уехал, а в хозяйстве появились вооруженные боевики и бронетехника.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Теги: Россия, Украина, Апелляционный суд, ОРДЛО, личное обязательсто, ЛДНР, Николай Бутрименко, суд, обмен удерживаемыми лицами
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