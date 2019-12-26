Клуб читателей
ГОРДОН
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


все материалы автора

Мало кто из тех, кого готовят на обмен, раскаялся. И по тому, что я видела, общаясь с ними, многие жаждут мести

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, обвиняемого в организации расстрела двух групп 3-го полка 29 июля 2014 года.

"Зрады" нет, точнее, "зрада" относительная. Бутрименко готовят на обмен.

Просто сейчас в разных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ.

Для меня, как человека, который уже не первый год занимается проблемой безнаказанности и установления истины в связи с войной, это очень непростая дилемма. Они убивали и пытали, совершали теракты, захватывали здания, организовывали противодействие украинской армии... Некоторые из них – живые свидетели российской агрессии.

С другой стороны, невинные люди, которых годами держат на подвалах, некоторые из них не имеют никакой связи с родными, кто-то из них идейно проукраинский, кто-то просто стал жертвой обстоятельств. Но все они надеются, что государство Украина их вытащит из плена.

И если мое государство принимает решение вытаскивать своих людей, хоть и такой высокой ценой, то я приветствую это решение государства. Оно разноплановое, но другого ни у меня, ни у вас нет.

У меня только два предостережения.

1. Я очень хочу верить, что с освобождением всех тех, с кем мы связываем события 2014–2015 годов на Донбассе и не только, мы не прекратим установление истины. Это нужно не только, чтобы они понесли ответственность в международных судах. Эта правда нужна, прежде всего, нам самим.

2. Для того, чтобы задержать, провести расследование и судить преступников, которые сейчас будут освобождены под обмен, были задействованы сотни людей. Журналисты, волонтеры, следователи, спецслужбы, свидетели. Все они известны преступникам. Например, на суде по Бутрименко была обнародована прослушка, где сын Бутрименко обсуждал со знакомым одного из свидетелей и говорил, что нужно было бы сделать с этим свидетелем. Или россиянин Доронин через меня пытался передать угрозы журналистке Алене Луньковой, которая делала сюжет о нем. "У меня руки длинные", – сказал тогда Доронин.

Мало кто из них раскаялся. И по тому, что я видела, общаясь с ними, многие жаждут мести.

Я очень надеюсь, что правоохранительные органы учтут это важное обстоятельство и будут держать на контроле деятельность этих товарищей. Потому что, повторюсь, под угрозой оказывается много людей, которые все эти годы противодействовали сепаратизму и работали в интересах Украины.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, сепаратизм, Донбасс, агрессия, Ольга Решетилова, Николай Бутрименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года G
Борис ГАВРИЛЕЦ
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS