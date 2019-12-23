Грызлов заявил, что контактная группа согласовала обмен удерживаемыми лицами до конца года

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года. Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов, пишет ТАСС.
В комментарии РБК представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила достижение договоренности после сегодняшних переговоров членов контактной группы.
"Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются... Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", – подчеркнула Кобцева.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.
18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции.
Представитель Украины в минской группе Леонид Кучма подчеркнул, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.
Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 декабря заявил, что в минской группе отмечают: не все люди из списка на обмен, согласованный "Нормандской четверкой", "процессуально очищены", что тормозит процесс обмена.