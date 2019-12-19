Договоренность об обмене удерживаемыми лицами может быть достигнута в режиме видеоконференции – Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик сказал, что для проведения обмена удерживаемыми лицами Украине и РФ необходимо "сделать некоторые шаги". Он отметил, что это технические моменты.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции. Об этом 18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.

Он добавил, что перед обменом сторонам необходимо "сделать некоторые шаги".

"Стороны приложили существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года... Думаю, желание со всех сторон есть осуществить именно этот обмен. Есть еще разные технические моменты, которые надо будет уточнить", – добавил Сайдик.

Он сообщил, что сегодня в последний раз участвовал в заседании ТКГ. Его место займет швейцарский дипломат Хайди Грау.

Следующее заседание ТКГ в Минске пройдет 16 января 2020 года.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.