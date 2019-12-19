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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контактная группа в Минске пока не достигла прогресса в переговорах по обмену удерживаемыми лицами – Пристайко

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пока не смогла договориться об обновлении списков для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

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Пристайко сказал, что в трехсторонней контактной группе и дальше пытаются договориться об обмене
Пристайко сказал, что в трехсторонней контактной группе и дальше пытаются договориться об обмене
Фото: president.gov.ua

18 декабря в Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом телеканалу "Украина 24" сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

"Что я вижу на сегодня: к сожалению, об обновлении списков в другой подгруппе договориться не удалось. Я вижу сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", – отметил министр.

Пристайко уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят 18 декабря в Минске.

Он добавил, что в трехсторонней контактной группе и дальше пытаются договориться об обмене. 

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, боевики, война в Украине, Вадим Пристайко, обмен удерживаемыми лицами
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