В ОБСЕ заявили, что списки на обмен удерживаемыми лицами еще готовятся

Окончательной формулы обмена удерживаемыми лицами между Украиной и представителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пока нет, сообщил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш.

В ОБСЕ заявили, что согласование списков – это комплексная работа, которая требует много времени Фото: ЕРА

Списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и представителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пока еще готовятся, заявил в интервью "РИА Новости", опубликованном 17 декабря, координатор от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш.

По его словам, согласование списков – "это комплексная работа, она требует много времени" Фриш отметил, что "есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение".

Он подчеркнул, что во время нормандского саммита в Париже стороны не проводили детального обсуждения вопроса. По словам Фриша, было сказано, что "следующий обмен должен состояться до конца или к концу года, также говорилось о принципе "всех на всех" или "всех установленных на всех установленных".

Представитель ОБСЕ отметил, что "нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка".

Фриш также рассказал, что на заседании 18 декабря рабочая группа может "сделать еще один шаг" по согласованию списков и формулы обмена.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

Украинский представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 18 декабря обсудит обмен удерживаемыми лицами.