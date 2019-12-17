Канал "Россия 1" показал украинских военных – заложников "ДНР", которых якобы внесли в списки на обмен

В программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором показали трех украинских военных, находящихся в заложниках у боевиков "ДНР".

Российские пропагандисты показали трех украинских военных, которые находятся в заложниках у боевиков "ДНР". Сюжет вышел в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Военные находятся в донецкой колонии. Среди них украинский разведчик, который попал в плен под Дебальцево. В сюжете имя мужчины не назвали.

Еще один заложник которого удерживают боевики, Богдан Пантюшенко является командиром танка, который подбили под Донецком. Он попал в плен еще в январе 2015 года.

Имя третьего заложника не сообщили. По данным российских СМИ, их внесли в списки и готовы передать Украине.

Как сообщает "Громадське", российские пропагандисты показали украинских военных Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондаря.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко попал в плен в январе 2015 года во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта. В октябре оккупанты приговорили его к 18 годам лишения свободы за якобы подрыв моста на дороге Донецк – Авдеевка.

Сергей Глондар и Александр Кориньков – военнослужащие 3-го полка спецназначения. Они были захвачены в плен в феврале 2015 года во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево. Военные попали в засаду, в результате несколько человек погибли.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.