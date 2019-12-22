Лавров заявил о препятствиях для обмена удерживаемыми лицами до Нового года

В минской группе по урегулированию ситуации на Донбассе отмечают, что не все люди из списка на обмен, согласованный "Нормандской четверкой", "процессуально очищены", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия, заявил в эфире российского "Первого канала" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров заявил, что украинская сторона в минской группе по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает на процедуре "процессуальной очистки" фигурантов списка на обмен.

Российский министр рассказал, что в ходе нормандского саммита в Париже "призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных", при этом целью было произвести обмен по формуле "всех на всех".

Лавров добавил, что "когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены". Он заявил, что "есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей. Все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять". И это было зафиксировано лидерами "Нормандской четверки".

Глава МИД РФ отметил, что "теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные".

Лавров подчеркнул, что "это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой".

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции. Она пройдет 23 декабря.

Представитель Украины в минской группе Леонид Кучма подчеркнул, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.