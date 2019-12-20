Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил надежду, что результаты видеоконференции приведут к тому, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится до 31 декабря.

Видеоконференция по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится 23 декабря. Об этом 20 декабря в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференция трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года", – написала она.

Во время выступления в парламенте заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил надежду, что результаты видеоконференции приведут к обмену удерживаемыми лицами до 31 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Переговорная группа работает над этим, нет никакой "зрады", работа продолжается, я думаю, мы ее завершим", – добавил он.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Кучма подчеркнул, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.

Российское издание "Комменсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.