Около 40 человек не хотят возвращаться в ОРДЛО в результате обмена – СМИ

Руководители террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" хотят, чтобы координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Тони Фриш провел проверку в отношении тех заключенных из ОРДЛО, которые включены в списки на обмен удерживаемыми лицами, но не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс, пишет "Коммерсантъ".

Около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает российское издание "Комменсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Собеседники издания не назвали всех причин отказов, известно, что среди таких людей есть как те, кто просто не хочет возвращаться в не подконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание с целью закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

Издание пишет, что одной из причин задержки с обменом является требование боевиков "ЛНР" юридически очистить от уголовного преследования тех, кто подлежит обмену.

"Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам – он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено", – сказал источник издания, близкий к ОРДЛО.

"Власти ДНР и ЛНР" хотят, чтобы такую проверку осуществил координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Тони Фриш. От услуг Международного комитета Красного Креста в этом вопросе они отказались.

По данным издания, Фриш сможет приступить к проверке только после 25 декабря.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.