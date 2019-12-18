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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Союзе журналистов Украины призвали власти включить в список на обмен Семену

В список лиц для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно оккупированными территориями должен быть включен журналист из Крыма Николай Семена и все незаконно удерживаемые крымскотатарские журналисты и блогеры, заявили в Национальном союзе журналистов Украины.

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Журналист Семена включен в РФ в федеральный перечень террористов и экстремистов
Журналист Семена включен в РФ в федеральный перечень террористов и экстремистов
Фото: krymr.com

Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить украинского журналиста, крымчанина Николая Семену в список лиц, которые должны быть включены в список для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно оккупированными территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины. Об этом говорится в заявлении НСЖУ, опубликованном на странице в Facebook главы организации Сергея Томиленко.

В НСЖУ считают, что в списки на обмен должны быть включены все незаконно удерживаемые крымские журналисты и блогеры.

"Призываем власти Украины и лично президента Украины Владимира Зеленского использовать все рычаги влияния для освобождения незаконно удерживаемых и заключенных журналистов и блогеров, которых удерживает Россия. Включить Наримана Мемедеминова, Сервера Мустафаева, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Рустема Шейхалиева в список для взаимного освобождения лиц, удерживающих на оккупированных территориях и способствовать их освобождению в ближайшее время", – говорится в заявлении.

В НСЖУ напомнили, что системное давление на крымскотатарских гражданских журналистов неоднократно осуждали международные институты, в том числе Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и мониторинговая миссия ООН по правам человека.

22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд" оккупированного Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России". Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Теги: Крым, журналисты, НСЖУ, Николай Семена, обмен удерживаемыми лицами, блогер
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