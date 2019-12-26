"Омбудсмен ДНР" заявила, что семьи экс-беркутовцев обратились к боевикам с просьбой включить их близких в список на обмен

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что в ОРДЛО считают экс-беркутовцев, участвовавших в расстреле участников Евромайдана, и пророссийских участников событий 2 мая 2014 года в Одессе такими же пострадавшими, как и они сами.

Морозова сказала, что, по словам украинских переговорщиков, 22 человека отказываются возвращаться на территорию, оккупированную боевиками "ДНР" Фото: dan-news.info

Родственники экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которые подозреваются в расстреле участников Майдана и находятся под следствием, и семьи фигурантов дела 2 мая в Одессе сами обратились к боевиками "ДНР" с просьбой включить их близких в списки обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. Об этом в эфире программы "Время покажет" на российском "Первом канале" 25 декабря заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"Их родственники – беркутовцев и одесситов – обратились к нам с заявлением с просьбой освободить данных людей", – сказала она.

Морозова подчеркнула, что эти люди до сих пор не осуждены и находятся под стражей в качестве подозреваемых.

"Мы считаем, что они такие же пострадавшие, как и мы", – отметила "омбудсмен ДНР".

Она рассказала, что в их списки на обмен включены 53 украинца, украинская сторона подтвердила 87 человек, которых согласна вернуть боевикам "ДНР".

Морозова добавила, что, по словам украинских переговорщиков, 22 человека отказываются возвращаться на территорию, оккупированную боевиками "ДНР", потому они настояли на верификации этих людей.

По ее словам, координатор ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Тони Фриш 27-го и 28 декабря проведет верификацию этих людей.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

"Громадське" 23 декабря сообщило, что украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", что бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР", но в этот раз есть большая вероятность, что их все же обменяют.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен удерживаемыми лицами трех экс-беркутовцев.

24 декабря суд не изменил им меру пресечения.