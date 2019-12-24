Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах на Майдане

Судья объявил перерыв в заседании Святошинского районного суда Киева по делу экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, до 14 января 2020 года. 23 декабря источники "Громадського" сообщили, что украинская сторона планирует передать бывших беркутовцев в рамках обмена удерживаемыми лицами боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Святошинский районный суд Киева не принимал 24 декабря решений об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, предает корреспондент "ГОРДОН".

Во время сегодняшнего заседания прокуроры не ходатайствовали об изменении меры пресечения обвиняемым. Большую часть времени судья зачитывал результаты баллистической экспертизы: называл типы оружия, из которых были выпущены пули на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что пока не была проведена экспертиза, которая бы точно показала, стреляли ли из оружия экс-беркутовцев.

"Суд объявляет перерыв до 11.30 14 января 2020 года", – заявил судья.

23 декабря 2019 года "Громадському" сообщили два источника, что украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев. По информации журналистов, на заседании 24 декабря прокуроры должны были ходатайствовать об изменении экс-беркутовцам меры пресечения. При этом прокурор Алексей Донской опроверг такую информацию.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. В феврале 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря 2019 года суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.