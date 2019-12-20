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Евромайдан

Дело о расстреле Небесной сотни. Суд отпустил экс-беркутовца Маринченко под домашний арест

Суд решил изменить меру пресечения Александру Маринченко – одному из пяти бывших сотрудников спецроты МВД "Беркут", которые обвиняются в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года, – из-за того, что якобы нет данных, что из его оружия убивали протестующих, сообщил прокурор Игорь Земсков.

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Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года
Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года
Фото: ru.wikipedia.org

19 декабря Святошинский районный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест бывшему сотруднику спецподразделения МВД Украины "Беркут" Александру Маринченко, которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана, сообщает LB.ua.

По словам прокурора Игоря Земскова, мотивация суда – не установлено данных относительно того, что оружие Маринченко исчезло и что из него убивали протестующих.

Кроме того, суд под председательством судьи Сергея Дячука вынес решение оставить под стражей еще на два месяца Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Сергею Тамтуре продлили ночной домашний арест с 22.00 до 6.00 следующего дня без ношения электронного средства контроля.

Прокуроры по делу просили всем пятерым продолжить избранные им ранее меры пресечения. 

Сотрудники "черной роты" "Беркута" Тамтура и Маринченко были задержаны в Киеве 23 февраля 2015 года. В марте – апреле 2014 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – экс-беркутовец Янишевский.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест. 

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по существу. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

Теги: Евромайдан, Украина, оружие, убийство, Беркут, следствие, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура, Святошинский суд, домашний арест, Сергей Дячук
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