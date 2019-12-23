﻿Экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской, готовят на обмен с ОРДЛО – СМИ

Руководство Генпрокуратуры Украины дало распоряжение прокурорам попросить суд изменить меру пресечения экс-беркутовцам, которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Заседание состоится 24 декабря, сообщает "Общественное". Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО должен состояться до конца 2019 года.

Украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать боевикам "ДНР" и "ЛНВ" бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом 23 декабря "Общественном" сообщили два источника, которые касаются дела экс-берутовцев.

По информации журналистов, 24 декабря состоится судебное заседание, на котором прокуроры просили суд изменить этим экс-беркутовцам меру пресечения. Соответствующее распоряжение прокуроры получили от руководства Генпрокуратуры.

Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, утверждают собеседники.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

По этому делу в Киеве 23 февраля 2015 года были задержаны сотрудники "черной роты" Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В марте – апреле 2014 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – экс-беркутовец Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домащний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщил, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, которые отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.