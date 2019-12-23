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Соратник Суркова заявил, что в ОРДЛО "решительно настроены добиться освобождения своих соратников из украинского плена"

Сегодняшняя видеоконференция представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может стать решающей для предстоящего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, заявил директор российского центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

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Чеснаков: Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена
Чеснаков: Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена 
Фото: Алексей Чеснаков / Facebook

Директор российского центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, заявил, что в ОРДЛО "решительно настроены в ближайшее время добиться освобождения своих соратников из украинского плена". Об этом пишет ТАСС.

Чеснаков напомнил, что сегодня состоится видеоконференция представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая может стать решающей для предстоящего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Соратник Суркова подчеркнул, что если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена по принципу "всех установленных на всех установленных".

Чеснаков 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции. Она пройдет 23 декабря.

Представитель Украины в минской группе Леонид Кучма подчеркнул, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Теги: Украина, Донбасс, переговоры, Алексей Чеснаков, ДНР, ЛНР, минские переговоры, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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