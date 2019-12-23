Украинская сторона подтвердила договоренности с ОРДЛО о проведении обмена удерживаемыми лицами до конца года

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года в режиме видеоконференции, рассказала пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Олифер: Обмен состоится, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже Фото: Дарка Оліфер / Facebook

23 декабря пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер подтвердила в Facebook, что ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

"Во время видеоконференции трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже", – написала она.

Ранее об этом говорил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

18 декабря Кучма сообщил, что достичь соглашения сторонам ТКГ в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 декабря заявил, что в минской группе отмечают: не все люди из списка на обмен, согласованный "Нормандской четверкой", "процессуально очищены", что тормозит процесс обмена.