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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В рамках обмена удерживаемыми лицами домой могут вернуться бойцы, прошедшие Иловайск и Дебальцево – Лутковская

В настоящее время списки для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ окончательно "дошлифовываются", сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

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Лутковская: Мы сможем наконец забрать незаконно удерживаемых под стражей наших ребят
Лутковская: Мы сможем наконец забрать незаконно удерживаемых под стражей наших ребят
Фото: president.gov.ua

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ домой могут вернуться бойцы, прошедшие Иловайск и Дебальцево. Об этом 23 декабря заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская, проинформировала пресс-служба президента.

"Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года, как, собственно, и договаривались во время парижского саммита в нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать тех незаконно удерживаемых под стражей наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево пребывали в плену и которые на протяжении четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", – сообщила Лутковская.

Она добавила, что в настоящее время списки окончательно "дошлифовываются". 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В середине августа 2014 года украинские военные сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа Россия ввела под Иловайск свои войска, в результате украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, по ним был нанесен удар. Следствием официально установлена гибель 366 военнослужащих. Еще 300 украинцев попали в плен.

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках обмена передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Валерия Лутковская, военные, агрессия, боевики, Дебальцево, Иловайск, война в Украине, обмен удерживаемыми лицами
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