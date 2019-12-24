Беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, пытались всунуть на обмен несколько раз. Сейчас может "прокатить" – адвокат семей Небесной сотни

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года Фото: ЕРА

Бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года, неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР". И в этот раз есть большая вероятность, что экс-беркутовцев все же обменяют, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

"Есть серьезные опасения, что беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, могут обменять. Они находятся в списках, поэтому по ним возможны соответствующие процессуальные решения. В списки на обмен их пытались засунуть несколько раз, но мы постоянно обращали на это внимание. А сейчас может и "прокатить". Судя по всему, у власти другие приоритеты: не наказать виновных, а что-то другое. Да, я понимаю, с точки зрения людей, чьих родственников незаконно удерживают в РФ, это приоритетно. Но с точки зрения справедливости и требований общества позволить людям избежать наказания за совершенное – это, как мне кажется, крайне неправильно", – отметил адвокат.

По его мнению, защита бывших беркутовцев подаст ходатайство об изменении им меры пресечения.

"С моей точки зрения, их нельзя просто взять и отдать. Но того же [фигуранта дела о крушении MH17, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира] Цемаха не освободили от ответственности, а просто освободили под личное обязательство. И одновременно передали. После чего уже начали выдвигать подозрения. И тут уже прослеживается состав преступления со стороны должностных лиц, которые это организовали. Фактически это было препятствием решению суда. Что касается этих беркутовцев, то они находятся под арестом. И без решения суда освободить их невозможно. Думаю, сторона защиты подаст ходатайство об изменении меры пресечения. И мы, безусловно, об этом узнаем", – резюмировал Дикань.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Источники "Громадського" утверждают, что решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.