Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому из-за возможного обмена экс-беркутовцев

Семьи героев Небесной сотни в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявили, что требованием выдать экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами Россия хочет расколоть общество, допустить "ревизию оценки Революции достоинства" и в итоге изменить курс Украины с проевропейского на пророссийский.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года Фото: ru.wikipedia.org

Общественная организации "Семья героев Небесной сотни" призвала президента Украины Владимира Зеленского не допустить, чтобы бывшие сотрудники "Беркута", которых обвиняют в расстрелах людей на Институтской 20 февраля 2014 года, участвовали в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Facebook.

В заявлении подчеркивается, что эти экс-беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом.

"Их освобождение в рамках обмена в процессе разрешения конфликта на востоке Украины не соответствует ни международному праву, ни заявленным целям, ни здравому смыслу. Более того, такое освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который сейчас слушается в Святошинском суде Киева и имеет перспективы завершиться в следующем году. Именно с этим процессом родные погибших героев Небесной сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость. Поскольку все другие судебные дела рассматриваются в десятки раз медленнее и не все из нас доживут до их финала. И сознательное произвольное уничтожение этого процесса путем вывода из него подсудимых повлечет непоправимый вред и потерпевшим, и надежде украинцев на справедливость и доверие к правосудию в Украине, а также может привести к расколу общества, волне протестов и социальных взрывов", – говорится в заявлении.

Семьи героев Небесной сотни считают, что требованием выдать экс-беркутовцев Россия хочет расколоть общество, допустить "ревизию оценки Революции достоинства" и в итоге изменить курс Украины с проевропейского на пророссийский.

Семьи героев Небесной сотни призвали президента:

не допустить вмешательства РФ в осуществление правосудия в наиболее резонансном и исторически важном деле в Украине;

не допустить вмешательства и влияния РФ на прокуроров и судей в этом процессе для злоупотребления властью со стороны прокуроров и вынесения заведомо неправосудных решений со стороны судей. Не подвергать опасности независимость судебной системы Украины;

не допустить неправосудного освобождения обвиняемых в этом производстве, что повлечет остановку судебного процесса, помешает установлению и доказыванию истины по делу и достижению общественного консенсуса относительно событий Революции достоинства;

предотвратить попытку РФ под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину – во времени и пространстве, а требование об освобождении подсудимых по уголовному делу о массовых убийствах, которые совершались до начала вооруженного конфликта в Киеве, является именно этим;

не допустить раскола общества, волны акций протеста, которые, очевидно, произойдут при попытке реализации таких решений.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

По этому делу в Киеве 23 февраля 2015 года были задержаны сотрудники "черной роты" Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В марте – апреле 2014 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – экс-беркутовец Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домащний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках обмена передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", что этих бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР". В этот тот раз есть большая вероятность, что экс-беркутовцев все же обменяют.