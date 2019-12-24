Адвокат заявил, что украинская сторона вычеркнула экс-беркутовцев из списка на обмен

Адвокат Валентин Рыбин утверждает, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые являются подозреваемыми по делам Майдана и находятся в СИЗО. По мнению защитника, эта ситуация может способствовать срыву процесса обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Янишевский (справа) – один из тех беркутовцев, кого вычеркнули из списков на обмен Фото: ЕРА

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен удерживаемыми лицами трех беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 24 декабря, украинская сторона вычеркнула из списка на обмен бывших сотрудников "Беркута" [Олега] Янишевского, [Сергея] Зинченко и [Павла] Аброськина, а также еще несколько человек. Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был менять всех установленных на всех установленных", – отметил Рыбин.

По его словам, сотрудники "Беркута" "долгие годы" находятся в списках и до сих пор не могут быть обменянными.

Адвокат высказал мнение, что эта ситуация может способствовать срыву процесса обмена между Украиной и ОРДЛО.

"Громадське" 23 декабря сообщило, что украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", что бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР", но в этот раз есть большая вероятность, что их все же обменяют.

24 декабря суд не изменил им меру пресечения.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.