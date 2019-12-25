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Под Офисом президента протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове. Фоторепортаж

Сегодня 20.30
Под Офисом президента 25 декабря прошла акция протеста против включения в списки для будущего обмена с Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Такая же акция прошла и в Харькове. Организатором митинга в Киеве стал украинский писатель Руслан Горовой. Участники акции считают аморальным отпускать обвиняемых в нападении, в результате которого погибли четыре человека, включая двух детей.
Теги: Украина, теракт, Харьков, митинг, Радио Свобода, Офис президента Украины, Сергей Башлыков, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий
 

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