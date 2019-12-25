Защита потерпевших в теракте возле Дворца спорта в Харькове выступила против обмена обвиняемых

Фрунзенский районный суд Харькова не рассматривал 24 декабря вопрос об изменении меры пресечения троим обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта. Они находятся под стражей. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, российская сторона включила в списки для будущего обмена с Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году.

В октябре прошел митинг против возможного включения в списки на обмен обвиняемых в теракте в Харькове Фото: radiosvoboda.org

Защита потерпевших в теракте возле Дворца спорта в Харькове, который произошел в 2015 году, выступает против обмена обвиняемых, заявил адвокат пострадавших Олег Головков во время перерыва в заседании во Фрунзенском районном суде Харькова 24 декабря, сообщило "Громадське".

По словам Головкова, у него нет официальной информации о том, включены ли трое обвиняемых по делу в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

"Мы против обмена вообще. Мы считаем, что Украина вообще не должна выдавать их России. Потому что это уголовники, действия которых привели к гибели людей, в том числе ребенка. В случае возможности такого обмена мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлением о регистрации уголовных дел на должностных лиц, совершивших преступление по содействию в уклонении от суда", – заявил Головков.

Адвокат одного из обвиняемых Игорь Нагорный также отметил, что не владеет информацией о включении фигурантов дела в обменный список.

Суд перенес заседание по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове на 26 декабря. Изменение меры пресечения троим обвиняемым, содержащимся под стражей, суд не рассматривал.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, российская сторона включила в списки для будущего обмена с Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, которые обвиняются в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году. При этом Нагорный, представляющий интересы Дворникова, сказал Kharkiv Today, что его подзащитный находится в списках на обмен.

В октябре 2019 года под зданием Офиса президента Украины прошел митинг против возможного включения в списки на обмен с Россией Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого.

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. На месте погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Дидык и студент Николай Мельничук.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

26 февраля СБУ задержала троих жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них дал признательные показания и сообщил, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали вознаграждение $10 тыс.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Дворникову, Тетюцкому и Башлыкову грозит пожизненное заключение.