Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Защита потерпевших в теракте возле Дворца спорта в Харькове выступила против обмена обвиняемых

Фрунзенский районный суд Харькова не рассматривал 24 декабря вопрос об изменении меры пресечения троим обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта. Они находятся под стражей. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, российская сторона включила в списки для будущего обмена с Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году.

В октябре прошел митинг против возможного включения в списки на обмен обвиняемых в теракте в Харькове
В октябре прошел митинг против возможного включения в списки на обмен обвиняемых в теракте в Харькове
Фото: radiosvoboda.org

Защита потерпевших в теракте возле Дворца спорта в Харькове, который произошел в 2015 году, выступает против обмена обвиняемых, заявил адвокат пострадавших Олег Головков во время перерыва в заседании во Фрунзенском районном суде Харькова 24 декабря, сообщило "Громадське".

По словам Головкова, у него нет официальной информации о том, включены ли трое обвиняемых по делу в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

"Мы против обмена вообще. Мы считаем, что Украина вообще не должна выдавать их России. Потому что это уголовники, действия которых привели к гибели людей, в том числе ребенка. В случае возможности такого обмена мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлением о регистрации уголовных дел на должностных лиц, совершивших преступление по содействию в уклонении от суда", – заявил Головков.

Адвокат одного из обвиняемых Игорь Нагорный также отметил, что не владеет информацией о включении фигурантов дела в обменный список.

Суд перенес заседание по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове на 26 декабря. Изменение меры пресечения троим обвиняемым, содержащимся под стражей, суд не рассматривал.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, российская сторона включила в списки для будущего обмена с Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, которые обвиняются в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году. При этом Нагорный, представляющий интересы Дворникова, сказал Kharkiv Today, что его подзащитный находится в списках на обмен. 

В октябре 2019 года под зданием Офиса президента Украины прошел митинг против возможного включения в списки на обмен с Россией Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого.

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. На месте погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Дидык и студент Николай Мельничук.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

26 февраля СБУ задержала троих жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них дал признательные показания и сообщил, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали вознаграждение $10 тыс.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Дворникову, Тетюцкому и Башлыкову грозит пожизненное заключение.

Теги: Россия, Украина, теракт, Харьков, пострадавшие, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Убейте их добротой". Спейсипоздравил фанатов с Рождеством в образе Фрэнка Андервуда
  "Убейте их добротой". Спейсипоздравил фанатов с Рождеством в образе Фрэнка Андервуда
Билык обнародовала черно-белое фото с сыном Табризом и видео из фотостудии
Билык обнародовала черно-белое фото с сыном Табризом и видео из фотостудии
  "Твій номер" / "Плющ". Вышло видео на две песни "Бумбокс". Видео
  "Твій номер" / "Плющ". Вышло видео на две песни "Бумбокс". Видео
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS