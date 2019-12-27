Москва еще с 2015 года требовала включить экс-беркутовцев в списки на обмен – волонтер

Москва еще с 2015 года требовала включить в списки на обмен экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом в 27 декабря в эфире "Громадського радіо" рассказал руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко.
"Начиная с 2015 года, Москва требовала, чтобы мы передали непосредственно на неподконтрольные территории и "Беркут" в том числе. Единственное что, при предыдущей власти, это было своеобразное табу, люди, которых обвиняют в убийстве наших людей на нашей же территории, их однозначно выдавать никто не будет, они получат сроки и сидеть весь срок. Я так понимаю, что некоторые договоренности, и они были оговорены и в Париже уже в этом году, и здесь немного правило меняется и сейчас все заговорили, что их могут легко передать. Я просто занимаюсь этим довольно давно, и я знаю, что такие запросы были в той стороны", – отметил Котенко.
По его словам, неоднократно в списках боевиков на обмен фигурировал и корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе Валерий Кирсанов.
"Предлагались также различные варианты, например, пять человек за него. Но, поскольку этим вопросом занималась СБУ, никогда такого разрешения просто не давали", – добавил волонтер.
Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.
В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.
В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домащний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.
По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.
Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", что этих бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР". В этот раз есть большая вероятность, что экс-беркутовцев все же обменяют, добавил он.
24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен удерживаемыми лицами пятерых экс-беркутовцев.
После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря.