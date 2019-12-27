Москва еще с 2015 года требовала включить экс-беркутовцев в списки на обмен – волонтер

Представители РФ неоднократно добивались, чтобы бывших сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года, передали на временно оккупированные территории, но при предыдущей власти это было табу, сказал руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко.

Москва еще с 2015 года требовала включить в списки на обмен экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом в 27 декабря в эфире "Громадського радіо" рассказал руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко.

"Начиная с 2015 года, Москва требовала, чтобы мы передали непосредственно на неподконтрольные территории и "Беркут" в том числе. Единственное что, при предыдущей власти, это было своеобразное табу, люди, которых обвиняют в убийстве наших людей на нашей же территории, их однозначно выдавать никто не будет, они получат сроки и сидеть весь срок. Я так понимаю, что некоторые договоренности, и они были оговорены и в Париже уже в этом году, и здесь немного правило меняется и сейчас все заговорили, что их могут легко передать. Я просто занимаюсь этим довольно давно, и я знаю, что такие запросы были в той стороны", – отметил Котенко.

По его словам, неоднократно в списках боевиков на обмен фигурировал и корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе Валерий Кирсанов.

"Предлагались также различные варианты, например, пять человек за него. Но, поскольку этим вопросом занималась СБУ, никогда такого разрешения просто не давали", – добавил волонтер.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домащний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", что этих бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР". В этот раз есть большая вероятность, что экс-беркутовцев все же обменяют, добавил он.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен удерживаемыми лицами пятерых экс-беркутовцев.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря.