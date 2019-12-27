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Защита экс-беркутовцев подала апелляцию на арест

Киевский апелляционный суд назначил на 27 декабря рассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. По информации СМИ, их планируют включить в списки на обмен между Украиной и ОРДЛО.

Судебное заседание состоится в 12.00
Судебное заседание состоится в 12.00
Фото: pixabay.com

Защита экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года, подала апелляцию на арест. Об этом сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Отмечается, что апелляционная жалоба поступила в суд 26 декабря.

Пресс-служба суда проинформировала в Facebook, что заседание назначено на 12.00 27 февраля.

https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/2436007996649283

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года. По информации СМИ, он состоится 29 декабря.

"Громадське" 23 декабря сообщило, что украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. 

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", что бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками "ДНР" и "ЛНР", но в этот раз есть большая вероятность, что их все же обменяют.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен удерживаемыми лицами трех экс-беркутовцев.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова утверждает, что семьи экс-беркутовцев обратились к боевикам с просьбой включить их близких в список на обмен.

Теги: Россия, Украина, Беркут, Майдан, Донбасс, арест, Апелляционный суд, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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