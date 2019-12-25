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Евромайдан

Суд смягчил меру пресечения снайперу "Омеги", подозреваемому в убийстве героя Небесной сотни Храпаченко

Согласно определению Печерского районного суда, бывший боец спецназа внутренних войск Украины "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченко, выпустили из-под домашнего ареста по ходатайству прокурора.

По данным следствия, Хмель стрелял по активистам Евромайдана
По данным следствия, Хмель стрелял по активистам Евромайдана
Фото: hromadske.ua

Печерский районный суд сменил на личное обязательство меру пресечения для находившегося под домашним арестом бывшего бойца спецназа внутренних войск Украины "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченко.

Об этом идет речь в определении суда от 18 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений. 

Согласно определению, суд изменил меру пресечения по ходатайству прокурора. Также Хмеля обязали сдать электронный паспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователя. Суд определил срок действия меры пресечения до 28 января. 

Также в судебных материалах указано, что в августе уголовное производство по делу приостановили, так как защита Хмеля направила в Швейцарию запрос о получении международно-правовой помощи. Выполнение этого запроса продолжается. 

Согласно определению, уголовное производство против Хмеля передано Государственному бюро расследований. 

В ноябре 2018 года стало известно, что в рамках расследования уголовного производства о расстреле митингующих в центре Киева задержан и арестован снайпер спецподразделения "Омега", уволенный из правоохранительных органов в 2015 году.

Хмеля обвиняют в убийстве из снайперской винтовки безоружного активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Как заявил прокурор Игорь Земсков, доказательств вины Хмеля собрано "более чем достаточно".

"Оболочка пули, которую изъяли из тела убитого Храпаченко, отстрелена из снайперской винтовки, которая была закреплена за подозреваемым Хмелем с 2013 года. В книге учета выдачи оружия 15 февраля 2014 года зафиксировано, что он получал это оружие для выполнения заданий. А сдал это оружие, согласно записям, 21 февраля 2014 года. И это лишь примерно 10% от всех доказательств", – сказал представитель прокуратуры.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. В исполнении расстрелов обвиняют в основном бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму. По делам, которые ведет управление спецрасследований ГПУ, объявлен в розыск 91 человек.

Теги: Беркут, арест, Печерский суд, расследование, уголовное производство, Дмитрий Хмель
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