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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

У осужденного в Крыму евромайдановца Коломийца ухудшилось состояние здоровья – жена

Жена осужденного в оккупированном Крыму активиста Евромайдана Андрея Коломийца Галина сказала, что ее супруга мучают головные боли, он сильно похудел.

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В июне 2016 года Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима
В июне 2016 года Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Фото: Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group / Facebook

У осужденного в оккупированном Крыму активиста Евромайдана Андрея Коломийца ухудшилось состояние здоровья. Об этом 24 декабря после свидания с украинцем Крымской правозащитной группе рассказала его жена Галина, сообщают на сайте группы. 

Женщина рассказала, что 20 декабря у них состоялось короткое свидание. Супруги общались через стекло по телефону.

Галина Коломиец заявила, что ее муж сильно похудел, у него полопались сосуды в глазах. Его снова мучают головные боли. Женщина предполагает, что у него повышенное давление.

"После Нового года хочу сама сходить к доктору в медсанчасти и потребовать анализы, его диагноз, посмотрим, что он мне ответит", – сказала она.

По информации супруги украинца, с 12-го по 14 января 2020 года у них запланировано длительное свидание в колонии.

Жителя Киевской области Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. Однако защита украинца выявила ряд процессуальных нарушений, которые ставят это под сомнение.

После задержания подозреваемого перевезли в Крым, где обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. В качестве доказательства его вины, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы беркутовцев.

В ходе судебного заседания адвокат Коломийца предоставил документы из Генеральной прокуратуры Украины, в которых сказано, что Коломиец не является фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудников "Беркута", которое расследуется в Украине.

В июне 2016 года Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбывает наказание в Краснодарском крае. Российский правозащитный центр "Мемориал" включил украинца в список политзаключенных.

Теги: Россия, Евромайдан, Крым, Украина, здоровье, убийство, Беркут, приговор, политзаключенные, украинец, Кабардино-Балкария, Андрей Коломиец
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