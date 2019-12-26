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Четырех подозреваемых в захвате здания милиции в Маруполе в мае 2014 года готовят на обмен – адвокат

Жовтневый районный суд Мариуполя выпустил из-под стражи под личное обязательство подозреваемых по делу о захвате городского отделения милиции в Мариуполе Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова. По словам авдоката Виталия Омельченко, они включены в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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Подозреваемых доставили в испольнительную службу, где они будут ждать обмена
Подозреваемых доставили в испольнительную службу, где они будут ждать обмена
Фото: 0629.com.ua

Четырех подозреваемых по делу о захвате городского отделения милиции в Мариуполе – Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова – готовят для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. Об этом адвокат боевиков Виталий Омельченко сообщил в комментарии "Громадському" 26 декабря. 

По словам Омельченко, они включены в списки на обмен. 

Как сообщает местное издание 0629.com, сегодня Жовтневый районный суд Мариуполя изменил меру пресечения для всех четырех подозреваемых – их выпустили из-под стражи под личное обязательство.

Правоохранители сообщили журналистам, что подозреваемых доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.

9 мая 2014 года вооруженные сепаратисты напали на городское отделение милиции в Мариуполе. Здание полностью сгорело. Погибли пятеро украинских силовиков, среди них – начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко. Нападение было отражено после того, как в город вошла техника Вооруженных сил Украины.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Теги: Украина, милиция, Донбасс, Мариуполь, боевики, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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