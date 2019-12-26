Четырех подозреваемых в захвате здания милиции в Маруполе в мае 2014 года готовят на обмен – адвокат

Жовтневый районный суд Мариуполя выпустил из-под стражи под личное обязательство подозреваемых по делу о захвате городского отделения милиции в Мариуполе Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова. По словам авдоката Виталия Омельченко, они включены в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Подозреваемых доставили в испольнительную службу, где они будут ждать обмена Фото: 0629.com.ua

Четырех подозреваемых по делу о захвате городского отделения милиции в Мариуполе – Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова – готовят для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. Об этом адвокат боевиков Виталий Омельченко сообщил в комментарии "Громадському" 26 декабря.

По словам Омельченко, они включены в списки на обмен.

Как сообщает местное издание 0629.com, сегодня Жовтневый районный суд Мариуполя изменил меру пресечения для всех четырех подозреваемых – их выпустили из-под стражи под личное обязательство.

Правоохранители сообщили журналистам, что подозреваемых доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.