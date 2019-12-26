Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года

Посадка на обратной стороне Луны

Фото: cnsa.gov.cn

Китайский зонд "Чанъэ-4" 3 января совершил первую в истории успешную посадку на обратной стороне Луны. Аппарат доставил на спутник Земли луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц"). Главные задачи миссии – сбор образцов для изучения геологической истории Луны.

Томос для Православной церкви Украины

Фото: EPA

В конце 2018 года в Украине была создана поместная православная церковь, подчиняющаяся Константинопольскому патриархату: в нее влились Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. 6 января 2019-го вселенский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. К этому моменту ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Отставка Назарбаева

Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана с 1990 года, объявил об отставке 19 марта. 9 июля в стране прошли внеочередные выборы, на которых победил ставленник Назарбаева, спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев (по мнению ОБСЕ, голосование проходило с нарушениями). При этом Назарбаев сохранил серьезные рычаги влияния на ситуацию в стране: после отставки он остается главой Совета безопасности Казахстана, председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета, а дочь Назарбаева Дарига сменила Токаева на посту председателя Сената.

Протесты в Гонконге

Фото: EPA

С марта в Гонконге продолжаются массовые протесты, в некоторых акциях участвовали до 2 млн человек. Поводом для их начала послужил законопроект местного правительства, который бы позволил экстрадировать задержанных в Китай. Гонконг – это бывшая британская колония, в 1997 году переданная под юрисдикцию Пекина, регион сохраняет автономный статус и более либеральные порядки по сравнению с материковым Китаем. Законопроект об экстрадиции, по мнению демонстрантов, власти могли бы использовать для преследования людей, настроенных оппозиционно по отношению к Пекину.

За прошедшие полгода между протестующими и полицией произошло несколько серьезных столкновений. Правоохранители применяли резиновые пули, газ и дубинки; демонстранты для борьбы с полицией использовали брусчатку и другие подручные средства. В результате пострадали несколько сотен человек с обеих сторон.

В сентябре глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об официальном отзыве законопроекта, разозлившего общественность, но протесты не прекратились: демонстранты также требуют изучить обоснованность действий полиции, освободить задержанных и отправить в отставку местное правительство.

Зеленский и монобольшинство

Фото: president.gov.ua

В 2019 году в Украине полностью сменилась власть. 31 марта состоялся первый тур выборов президента, в котором наибольшее количество голосов получили шоумен, основатель "95-го квартала" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Три недели спустя, 21 апреля, Зеленский с огромным преимуществом обошел Порошенко (73,23% против 24,46%) и стал шестым президентом Украины.

20 мая во время инаугурационной речи новый глава государства объявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Голосование прошло 21 июля, и партия Зеленского – "Слуга народа" – провела в Раду 254 народных депутата (124 по списку и 130 по мажоритарным округам). Этот результат позволил пропрезидентской политической силе самостоятельно сформировать большинство (его называют монобольшинством) и назначить Кабинет Министров, не договариваясь с другими фракциями. Правительство возглавил 35-летний юрист Алексей Гончарук. На момент назначения он был самым молодым премьер-министром в мире (в декабре этот титул у него забрала 34-летняя глава правительства Финляндии Санну Марин). Средний возраст министров в Кабмине Гончарука – 40 лет, и это самое молодое правительство в истории Украины.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Фото: EPA

15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. По предварительной информации, причина возгорания – ремонтные работы внутри здания. К утру следующего дня пожар потушили, однако собору был нанесен значительный урон: обрушились шпиль и крыша, здание находится под угрозой разрушения. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора, а также часть христианских святынь, хранившихся в соборе, удалось спасти. По прогнозам настоятеля храма Патрика Шове, восстановительные работы начнутся не раньше 2021 года и займут не менее трех лет.

Победа украинской молодежки на ЧМ 2019

Фото: EPA

С 23 мая по 15 июня 2019 года в Польше прошел молодежный чемпионат мира по футболу. Победу на турнире впервые в истории одержала сборная Украины U20. На групповом этапе команда Александра Петракова победила сборные Катара и США, а также сыграла вничью с Нигерией, на стадии плей-офф обыграла Панаму, Колумбию и Италию, а в финале переиграла сборную Южной Кореи со счетом 3:1.

Выход США и России из ДРСМД

Фото: EPA

2 августа 2019-го официально прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение было заключено между СССР и США 8 декабря 1987 года и вступило в силу в августе 1988-го. В соответствии с ДРСМД подписанты обязывались ликвидировать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 км. До 1 июня 1991 года США и Россия уничтожили 2692 такие ракеты. ДРСМД, отмечают в НАТО, “в течение десятилетий имел решающее значение для евроатлантической безопасности”, так как выполнение договора “стало первой ликвидацией целой категории оружия, способного нести ядерные боеголовки”.

В конце 2018-го США обвинили Москву в нарушении условий договора после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По данным Вашингтона, дальность полета этой ракеты – более 500 км, следовательно на нее распространяется действие ДРСМД. США потребовали снять ракеты с вооружения и уничтожить их. Россия в ответ также обвинила Америку в нарушении соглашения из-за развертывания в Европе пусковых установок Mk-41, “которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности “Томагавк”. В конечном итоге стороны договориться не смогли: 3 июля из договора вышла Россия, 2 августа – США.

Большой обмен

Фото: president.gov.ua

7 сентября состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович, а также 24 военных моряка, которые были захвачены Россией у Керченского пролива в ноябре 2018-го. Киев выдал России подозреваемого в госизмене журналиста Кирилла Вышинского, вероятного свидетеля в деле о крушении рейса MH17, боевика "ДНР" Владимира Цемаха, военных-перебежчиков Александра Баранова и Максима Одинцова, а также других сепаратистов.

До конца года может состояться еще один обмен: его условия 23 декабря согласовала трехсторонняя контактная группа. Точная дата и список пока неизвестны, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что домой могут вернуться 72 украинца.

Убийство лидера ИГИЛ аль-Багдади

Фото: EPA

26 октября американские военные провели в Сирии спецоперацию по ликвидации лидера “Исламского государства” Абу Бакра аль-Багдади, который возглавлял группировку с 2010 года. В телеобращении к нации президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что военные выследили аль-Багдади и настигли его, когда он пытался укрыться в туннеле.

“Он активировал свой жилет [смертника], убив себя и троих детей. Его тело было изуродовано взрывом, но результаты ДНК-анализа четко подтвердили, что [это был аль-Багдади]. Жестокий убийца, который причинил столько страданий и смертей, был ликвидирован и никогда больше не причинит вреда другому невинному мужчине, женщине или ребенку. Он умер, как собака. Он умер, как трус. Мир теперь намного безопаснее”, – сказал Трамп.

Останки аль-Багдади, по данным СМИ, захоронили в море.

Санкции против российского спорта

Фото: EPA

В начале декабря исполком Всемирного антидопингового агентства наложил на Россию, возможно, самые жесткие санкции в истории современного спорта. В течение четырех лет российским спортсменам, чиновникам или представителям нельзя будет участвовать или присутствовать на крупных международных соревнованиях, например Олимпиадах и чемпионатах мира (РФ может быть отстранена от Олимпиад и Паралимпиад 2020-го и 2022 годов, а также чемпионата мира по футболу 2022 года). Это – продолжение допингового скандала, разгоревшегося в конце 2014 года, из-за которого РФ уже была лишена права выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом. По мнению ВАДА, российские чиновники фальсифицировали базу данных Московской антидопинговой лаборатории, с помощью которой можно было поставить точку в скандале и окончательно определить, кто из российских спортсменов участвовал в "допинговой программе".

Эти санкции пока окончательно не вступили в силу – у РФ еще есть право обжаловать решение исполкома ВАДА. Глава РУСАДА Юрий Ганус при этом считает, что обжалование ничего не принесет и санкции рано или поздно начнут действовать. Участвовать в соревнованиях смогут только "чистые" российские спортсмены и только под нейтральным флагом.

Нормандский саммит

Фото: EPA

9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит "Нормандской четверки", посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. На нем президент Украины Владимир Зеленский впервые лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Итоги восьмичасовых переговоров лидеров Украины, Германии, Франции и России довольно неоднозначны. Например, стороны согласовали полное прекращение огня на Донбассе до конца 2019 года; расширение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; открытие новых пунктов пропуска на линии соприкосновения; обмен удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря; а также разведение сил и средств на трех новых участках линии соприкосновения – все это было предусмотрено еще Минскими соглашениями, заключенными в 2015 году. Кроме того, нерешенными остались два важных вопроса: о возвращении границы под контроль Украины и проведении выборов на Донбассе.

Тем не менее возвращение в Украину 35 человек, которые удерживались в России, и готовящийся к Новому году большой обмен дают надежду, что Россия может выполнить взятые на себя обязательства.

Импичмент Трампа

Фото: EPA

Палата представителей Конгресса США в ночь на 19 декабря объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Нижняя палата американского парламента обвинила главу государства в злоупотреблении властью ради собственной политической выгоды и препятствовании Конгрессу. Поводом для объявления импичмента стал июльский разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США попросил коллегу “об услуге”: провести расследование возможных злоупотреблений Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, во время работы в украинской компании Burisma. По мнению конгрессменов от Демократической партии, это расследование могло бы помочь Трампу в борьбе против Джо Байдена во время президентских выборов 2020 года.

И хотя шансы на то, что Сенат утвердит обвинения Палаты представителей, практически нулевые (в Сенате – большинство у Республиканской партии, тогда как нижнюю палату парламента контролируют демократы), Трамп уже вошел в историю в качестве третьего президента США, которому объявили импичмент.

Brexit

Фото: EPA

В марте 2019 года Великобритания должна была выйти из состава Европейского союза, однако британский парламент в январе – марте трижды отклонял сделку об условиях выхода, заключенную премьером Терезой Мэй. Провал Brexit стоил Мэй поста руководителя Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра. В июне консерваторы выбрали нового лидера – им стал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Джонсону, как и Терезе Мэй, не удалось провести через парламент соглашение о выходе из ЕС и пришлось просить Брюссель об отсрочке (хотя он и говорил, что лучше умрет в канаве, чем сделает это).

В конце октября с подачи Джонсона в Британии были объявлены досрочные парламентские выборы, которые состоялись 12 декабря. Консервативная партия получила большинство (365 из 650 мест) и уже через неделю новый парламент утвердил соглашение о Brexit. Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС 31 января 2020 года: Британия потеряет право голоса и представительство в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства. Переговоры о заключении нового торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем тоже должны завершиться 31 января. Оппоненты Джонсона отмечают, что это сохраняет угрозу “жесткого Brexit”.

Кризис в Венесуэле

Фото: EPA

С конца 2018-го и в течение всего 2019 года в Венесуэле продолжается острый политический кризис. Массовые протесты, переросшие в столкновения оппозиции с силовиками, начались в январе, вскоре после того как президент страны Николас Мадуро, избранный на второй срок в конце 2018-го, принес присягу главы государства. По мнению оппозиции, Мадуро победил благодаря фальсификациям, поэтому Национальная ассамблея объявила его узурпатором и назначила и.о. президента спикера ассамблеи Хуана Гуайдо.

В первой половине года активную поддержку венесуэльской оппозиции оказывали США (госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео говорил, что Вашингтон рассматривает даже варианты военного вмешательства), однако к середине лета американский президент Дональд Трамп потерял интерес к венесуэльскому кризису, а к концу года разуверился в том, что Гуайдо способен сместить Мадуро.

В ожидании внеочередных парламентских выборов в Венесуэле продолжается девальвация национальной валюты, наблюдается дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция: по данным правительства, инфляция в мае 2019-го составляла более 130 000% и к октябрю замедлилась до 50 000% (МВФ оценивал уровень инфляции в 10 раз выше).

Грета Тунберг

Фото: EPA

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг стала лицом борьбы с экологическими изменениями. Девушка стала известной в 2018-м благодаря одиночным акциям: по пятницам вместо уроков она приходила к зданию шведского парламента с плакатом Skolstrejk för klimatet (Школьная забастовка за климат). В 2019-м Тунберг выступала в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ее номинировали на Нобелевскую премию мира, журнал Time назвал Грету человеком года, а Forbes включил в сотню самых влиятельных женщин мира.