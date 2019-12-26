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Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года

В 2019 году человечество чуть не лишилось собора Парижской Богоматери, китайцы успешно посадили зонд на обратной стороне Луны, украинская молодежка впервые в истории завоевала Кубок мира, а украинский президент Владимир Зеленский невольно стал причиной объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. "ГОРДОН" выбрал самые важные события уходящего года.

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"ГОРДОН" составил список самых важных событий 2019 года
"ГОРДОН" составил список самых важных событий 2019 года
Коллаж: president.gov.ua / cnsa.gov.cn / EPA
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Посадка на обратной стороне Луны

Луноход "Юйту-2". Фото: cnsa.gov.cn
Фото: cnsa.gov.cn

Китайский зонд "Чанъэ-4" 3 января совершил первую в истории успешную посадку на обратной стороне Луны. Аппарат доставил на спутник Земли луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц"). Главные задачи миссии – сбор образцов для изучения геологической истории Луны.

Томос для Православной церкви Украины

Фото: EPA
Фото: EPA

В конце 2018 года в Украине была создана поместная православная церковь, подчиняющаяся Константинопольскому патриархату: в нее влились Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. 6 января 2019-го вселенский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. К этому моменту ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Отставка Назарбаева

Фото: elbasy.kz
Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана с 1990 года, объявил об отставке 19 марта. 9 июля в стране прошли внеочередные выборы, на которых победил ставленник Назарбаева, спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев (по мнению ОБСЕ, голосование проходило с нарушениями). При этом Назарбаев сохранил серьезные рычаги влияния на ситуацию в стране: после отставки он остается главой Совета безопасности Казахстана, председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета, а дочь Назарбаева Дарига сменила Токаева на посту председателя Сената.

Протесты в Гонконге

Фото: EPA
Фото: EPA

С марта в Гонконге продолжаются массовые протесты, в некоторых акциях участвовали до 2 млн человек. Поводом для их начала послужил законопроект местного правительства, который бы позволил экстрадировать задержанных в Китай. Гонконг – это бывшая британская колония, в 1997 году переданная под юрисдикцию Пекина, регион сохраняет автономный статус и более либеральные порядки по сравнению с материковым Китаем. Законопроект об экстрадиции, по мнению демонстрантов, власти могли бы использовать для преследования людей, настроенных оппозиционно по отношению к Пекину.

За прошедшие полгода между протестующими и полицией произошло несколько серьезных столкновений. Правоохранители применяли резиновые пули, газ и дубинки; демонстранты для борьбы с полицией использовали брусчатку и другие подручные средства. В результате пострадали несколько сотен человек с обеих сторон.

В сентябре глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об официальном отзыве законопроекта, разозлившего общественность, но протесты не прекратились: демонстранты также требуют изучить обоснованность действий полиции, освободить задержанных и отправить в отставку местное правительство.

Зеленский и монобольшинство

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

В 2019 году в Украине полностью сменилась власть. 31 марта состоялся первый тур выборов президента, в котором наибольшее количество голосов получили шоумен, основатель "95-го квартала" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Три недели спустя, 21 апреля, Зеленский с огромным преимуществом обошел Порошенко (73,23% против 24,46%) и стал шестым президентом Украины.

20 мая во время инаугурационной речи новый глава государства объявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Голосование прошло 21 июля, и партия Зеленского – "Слуга народа" – провела в Раду 254 народных депутата (124 по списку и 130 по мажоритарным округам). Этот результат позволил пропрезидентской политической силе самостоятельно сформировать большинство (его называют монобольшинством) и назначить Кабинет Министров, не договариваясь с другими фракциями. Правительство возглавил 35-летний юрист Алексей Гончарук. На момент назначения он был самым молодым премьер-министром в мире (в декабре этот титул у него забрала 34-летняя глава правительства Финляндии Санну Марин). Средний возраст министров в Кабмине Гончарука – 40 лет, и это самое молодое правительство в истории Украины.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Фото: EPA
Фото: EPA

15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. По предварительной информации, причина возгорания – ремонтные работы внутри здания. К утру следующего дня пожар потушили, однако собору был нанесен значительный урон: обрушились шпиль и крыша, здание находится под угрозой разрушения. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора, а также часть христианских святынь, хранившихся в соборе, удалось спасти. По прогнозам настоятеля храма Патрика Шове, восстановительные работы начнутся не раньше 2021 года и займут не менее трех лет.

Победа украинской молодежки на ЧМ 2019

Фото: EPA
Фото: EPA

С 23 мая по 15 июня 2019 года в Польше прошел молодежный чемпионат мира по футболу. Победу на турнире впервые в истории одержала сборная Украины U20. На групповом этапе команда Александра Петракова победила сборные Катара и США, а также сыграла вничью с Нигерией, на стадии плей-офф обыграла Панаму, Колумбию и Италию, а в финале переиграла сборную Южной Кореи со счетом 3:1

Выход США и России из ДРСМД

Фото: EPA
Фото: EPA

2 августа 2019-го официально прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение было заключено между СССР и США 8 декабря 1987 года и вступило в силу в августе 1988-го. В соответствии с ДРСМД подписанты обязывались ликвидировать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 км. До 1 июня 1991 года США и Россия уничтожили 2692 такие ракеты. ДРСМД, отмечают в НАТО, “в течение десятилетий имел решающее значение для евроатлантической безопасности”, так как выполнение договора “стало первой ликвидацией целой категории оружия, способного нести ядерные боеголовки”.

В конце 2018-го США обвинили Москву в нарушении условий договора после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По данным Вашингтона, дальность полета этой ракеты – более 500 км, следовательно на нее распространяется действие ДРСМД. США потребовали снять ракеты с вооружения и уничтожить их. Россия в ответ также обвинила Америку в нарушении соглашения из-за развертывания в Европе пусковых установок Mk-41, “которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности “Томагавк”. В конечном итоге стороны договориться не смогли: 3 июля из договора вышла Россия, 2 августа – США.

Большой обмен

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

7 сентября состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович, а также 24 военных моряка, которые были захвачены Россией у Керченского пролива в ноябре 2018-го. Киев выдал России подозреваемого в госизмене журналиста Кирилла Вышинского, вероятного свидетеля в деле о крушении рейса MH17, боевика "ДНР" Владимира Цемаха, военных-перебежчиков Александра Баранова и Максима Одинцова, а также других сепаратистов.

До конца года может состояться еще один обмен: его условия 23 декабря согласовала трехсторонняя контактная группа. Точная дата и список пока неизвестны, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что домой могут вернуться 72 украинца.

Убийство лидера ИГИЛ аль-Багдади

Фото: EPA
Фото: EPA

26 октября американские военные провели в Сирии спецоперацию по ликвидации лидера “Исламского государства” Абу Бакра аль-Багдади, который возглавлял группировку с 2010 года. В телеобращении к нации президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что военные выследили аль-Багдади и настигли его, когда он пытался укрыться в туннеле.

“Он активировал свой жилет [смертника], убив себя и троих детей. Его тело было изуродовано взрывом, но результаты ДНК-анализа четко подтвердили, что [это был аль-Багдади]. Жестокий убийца, который причинил столько страданий и смертей, был ликвидирован и никогда больше не причинит вреда другому невинному мужчине, женщине или ребенку. Он умер, как собака. Он умер, как трус. Мир теперь намного безопаснее”, – сказал Трамп.

Останки аль-Багдади, по данным СМИ, захоронили в море

Санкции против российского спорта 

Фото: EPA
Фото: EPA

В начале декабря исполком Всемирного антидопингового агентства наложил на Россию, возможно, самые жесткие санкции в истории современного спорта. В течение четырех лет российским спортсменам, чиновникам или представителям нельзя будет участвовать или присутствовать на крупных международных соревнованиях, например Олимпиадах и чемпионатах мира (РФ может быть отстранена от Олимпиад и Паралимпиад 2020-го и 2022 годов, а также чемпионата мира по футболу 2022 года). Это – продолжение допингового скандала, разгоревшегося в конце 2014 года, из-за которого РФ уже была лишена права выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом. По мнению ВАДА, российские чиновники фальсифицировали базу данных Московской антидопинговой лаборатории, с помощью которой можно было поставить точку в скандале и окончательно определить, кто из российских спортсменов участвовал в "допинговой программе".

Эти санкции пока окончательно не вступили в силу – у РФ еще есть право обжаловать решение исполкома ВАДА. Глава РУСАДА Юрий Ганус при этом считает, что обжалование ничего не принесет и санкции рано или поздно начнут действовать. Участвовать в соревнованиях смогут только "чистые" российские спортсмены и только под нейтральным флагом.

Нормандский саммит

Фото: EPA
Фото: EPA

9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит "Нормандской четверки", посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. На нем президент Украины Владимир Зеленский впервые лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Итоги восьмичасовых переговоров лидеров Украины, Германии, Франции и России довольно неоднозначны. Например, стороны согласовали полное прекращение огня на Донбассе до конца 2019 года; расширение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; открытие новых пунктов пропуска на линии соприкосновения; обмен удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря; а также разведение сил и средств на трех новых участках линии соприкосновения – все это было предусмотрено еще Минскими соглашениями, заключенными в 2015 году. Кроме того, нерешенными остались два важных вопроса: о возвращении границы под контроль Украины и проведении выборов на Донбассе.

Тем не менее возвращение в Украину 35 человек, которые удерживались в России, и готовящийся к Новому году большой обмен дают надежду, что Россия может выполнить взятые на себя обязательства.

Импичмент Трампа

Фото: EPA
Фото: EPA

Палата представителей Конгресса США в ночь на 19 декабря объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Нижняя палата американского парламента обвинила главу государства в злоупотреблении властью ради собственной политической выгоды и препятствовании Конгрессу. Поводом для объявления импичмента стал июльский разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США попросил коллегу “об услуге”: провести расследование возможных злоупотреблений Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, во время работы в украинской компании Burisma. По мнению конгрессменов от Демократической партии, это расследование могло бы помочь Трампу в борьбе против Джо Байдена во время президентских выборов 2020 года.

И хотя шансы на то, что Сенат утвердит обвинения Палаты представителей, практически нулевые (в Сенате – большинство у Республиканской партии, тогда как нижнюю палату парламента контролируют демократы), Трамп уже вошел в историю в качестве третьего президента США, которому объявили импичмент. 

Brexit

Фото: EPA
Фото: EPA

В марте 2019 года Великобритания должна была выйти из состава Европейского союза, однако британский парламент в январе – марте трижды отклонял сделку об условиях выхода, заключенную премьером Терезой Мэй. Провал Brexit стоил Мэй поста руководителя Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра. В июне консерваторы выбрали нового лидера – им стал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Джонсону, как и Терезе Мэй, не удалось провести через парламент соглашение о выходе из ЕС и пришлось просить Брюссель об отсрочке (хотя он и говорил, что лучше умрет в канаве, чем сделает это).

В конце октября с подачи Джонсона в Британии были объявлены досрочные парламентские выборы, которые состоялись 12 декабря. Консервативная партия получила большинство (365 из 650 мест) и уже через неделю новый парламент утвердил соглашение о Brexit. Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС 31 января 2020 года: Британия потеряет право голоса и представительство в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства. Переговоры о заключении нового торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем тоже должны завершиться 31 января. Оппоненты Джонсона отмечают, что это сохраняет угрозу “жесткого Brexit”.

Кризис в Венесуэле

Фото: EPA
Фото: EPA

С конца 2018-го и в течение всего 2019 года в Венесуэле продолжается острый политический кризис. Массовые протесты, переросшие в столкновения оппозиции с силовиками, начались в январе, вскоре после того как президент страны Николас Мадуро, избранный на второй срок в конце 2018-го, принес присягу главы государства. По мнению оппозиции, Мадуро победил благодаря фальсификациям, поэтому Национальная ассамблея объявила его узурпатором и назначила и.о. президента спикера ассамблеи Хуана Гуайдо.

В первой половине года активную поддержку венесуэльской оппозиции оказывали США (госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео говорил, что Вашингтон рассматривает даже варианты военного вмешательства), однако к середине лета американский президент Дональд Трамп потерял интерес к венесуэльскому кризису, а к концу года разуверился в том, что Гуайдо способен сместить Мадуро

В ожидании внеочередных парламентских выборов в Венесуэле продолжается девальвация национальной валюты, наблюдается дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция: по данным правительства, инфляция в мае 2019-го составляла более 130 000% и к октябрю замедлилась до 50 000% (МВФ оценивал уровень инфляции в 10 раз выше).

Грета Тунберг

Фото: EPA
Фото: EPA

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг стала лицом борьбы с экологическими изменениями. Девушка стала известной в 2018-м благодаря одиночным акциям: по пятницам вместо уроков она приходила к зданию шведского парламента с плакатом Skolstrejk för klimatet (Школьная забастовка за климат). В 2019-м Тунберг выступала в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ее номинировали на Нобелевскую премию мира, журнал Time назвал Грету человеком года, а Forbes включил в сотню самых влиятельных женщин мира. 

Теги: Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, Казахстан, санкции, Джо Байден, Венесуэла, Николас Мадуро, чемпионат мира, Гонконг, Нурсултан Назарбаев, Борис Джонсон, нормандский формат, Александр Кольченко, Станислав Клих, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Brexit, ВАДА, Евгений Панов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, автокефалия, Слуга народа, ДРСМД, Эдем Бекиров, Касым-Жомарт Токаев, Алексей Гончарук, обмен удерживаемыми лицами, Грета Тунберг, импичмент Трампа
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