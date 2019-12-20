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Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit

За план премьер-министра Бориса Джонсона по выходу Великобритании из Европейского союза проголосовали 358 депутатов парламента.

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Джонсон предлагает Великобритании покинуть Европейский союз 31 января
Джонсон предлагает Великобритании покинуть Европейский союз 31 января
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Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Об этом 20 декабря сообщило ВВС.

358 депутатов поддержали план премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit, а 234 – проголосовали против. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призывал своих депутатов голосовать против проекта закона, утверждая, что есть лучший способ покинуть ЕС.

На данный момент законопроект проходит дальнейшую проверку в парламенте. Дебаты по плану выхода из ЕС пройдут 7-го, 8-го и 9 января, когда парламентарии вернутся после рождественских каникул.

Как пишет ВВС, правительство заявило, что примет закон до 31 января.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

Джонсон заявлял, что намерен до 25 декабря внести на рассмотрение британского парламента соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, если Консервативная партия победит на парламентских выборах и он получит возможность снова возглавить правительство.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные выборы. Консервативная партия получила 364 места в парламенте, а Джонсон остался премьер-министром.

Теги: Великобритания, депутаты, правительство, Борис Джонсон, Европейский союз, законопроект, Евросоюз, Brexit, Джереми Корбин
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