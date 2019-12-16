Джонсон хочет создать новое министерство, которое будет заниматься вопросами иммиграции после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об изменениях в правительстве, в частности о создании новых министерств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет создать новое министерство, которое будет заниматься вопросами иммиграции и охраной границ королевства после выхода страны из Европейского союза. Об этом 15 декабря сообщает газета The Sunday Times.

Новое ведомство будет отвечать за безопасность страны – Великобритания после Brexit может потерять доступ к базам данных Европы. Министерство также будет обеспечивать работу новой визовой системы, которая основывается на баллах.

Основание отдельного ведомства значит, что вопросы иммиграции выйдут из-под компетенции министерства внутренних дел Великобритании.

По словам Джонсона, он также хочет объединить министерство внешней торговли с министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии в одно ведомство. Новое министерство будет отвечать за заключение торговых соглашений между Великобританией и другими странами после Brexit, а также займется улучшением экономической ситуации.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

Джонсон заявлял, что намерен до 25 декабря внести на рассмотрение британского парламента соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, если Консервативная партия победит на парламентских выборах и он получит возможность снова возглавить правительство.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные выборы. Консервативная партия получила 364 места в парламенте, а Джонсон остался премьер-министром.