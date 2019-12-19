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Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США рассмотрела две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

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Трамп стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент
Трамп стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент
Фото: ЕРА

На заседании вечером 18 декабря (по киевскому времени – в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Трансляцию заседания вела газета The Washington Post.

За первую статью – о злоупотреблении властью – проголосовали 230 конгрессменов при необходимых для принятия решения 216 голосах. Против были 197, один конгрессмен воздержался, трое не голосовали.

Утверждение второй статьи – о препятствовании работе Конгресса во время расследования – поддержали 229 конгрессменов, против были 198, один воздержался.

В обоих случаях Республиканская партия голосовала против импичмента, Демократическая в большинстве – за. 

Трамп стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. 

В Палате представителей большинство за Демократической партией. Теперь дело об импичменте передадут на рассмотрение верхней палаты Конгресса – Сената, где большиство принадлежит Республиканской партии США. 

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. 

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

10 декабря в Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес "беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства". Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

Теги: США, расследование, Республиканская партия, голосование, Демократическая партия, Палата представителей, конгрессмены, импичмент Трампа
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