Накануне голосования за импичмент в Палате представителей Трамп написал Пелоси письмо

В своем письме к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси президент Дональд Трамп назвал расследование дела об импичменте "беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства".

Президент США Дональд Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая инициировала процедуру импичмента президента. В письме Трамп обвинил демократов в объявлении ему "открытой войны". Документ обнародован на сайте Белого дома 17 декабря.

"Любой член Конгресса, который голосует за импичмент, – против правды, фактов, доказательств и правовых принципов – показывает, насколько глубоко он оскорбляет избирателей и как ненавидит конституционный строй Америки", – написал Трамп.

Он назвал голосование по импичменту "злобным и ужасным" и высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

"Вы не только выступаете против меня как президента, но и против всей Республиканской партии", – отметил Трамп.

Он сказал, что в предъявленных статьях импичмента отсутствуют какие-либо преступления, правонарушения или любые другие проступки.

"Этот импичмент представляет собой беспрецедентное и антиконституционное злоупотребление властью законодателями-демократами, не имеющее аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства", – добавил президент США.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

2 декабря Республиканская партия США опубликовала 123-страничный доклад, отрицающий обвинения в адрес Трампа, которые могут привести к его импичменту.

В Палате представителей Конгресса США 3 декабря обнародовали доклад нескольких комитетов о расследовании по делу об импичменте Трампа. В отчете указано, что Трамп злоупотребил властью и препятствовал расследованию своих действий в Конгрессе. Отмечается, что Трамп намеревался "добиться переизбрания, осложнить перспективы для своего оппонента на выборах и повлиять на выборы в свою пользу" и таким образом "поставил свои личные интересы выше национальных интересов США". Трамп в Лондоне 4 декабря назвал "посмешищем" доклад комитетов Палаты представителей.

10 декабря в Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

13 декабря Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата проведет голосование по импичменту Трампа.

Голосование в Палате представителей ожидается 18 декабря. После этого решение будет принимать Сенат. Если в Сенате набирается достаточное количество голосов, президента отстраняют от должности. Вдобавок против него могут начать уголовное расследование или запретить ему занимать должности в течение определенного времени.

В Палате представителей большинство состоит из демократов, а в Сенате – из республиканцев.