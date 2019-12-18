В Палате представителей Конгресса назвали дату голосования по импичменту Трампа

Президент США Дональд Трамп злоупотребил властью ради личной политической выгоды, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

В Белом доме заявляли, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Фото: ЕРА

Палата представителей Конгресса США 18 декабря проголосует по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа, заявила 17 декабря спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси. Расшифровка обращения спикера к конгрессменам опубликована на ее сайте.

"К сожалению, факты ясно свидетельствуют о том, что президент злоупотребил своей властью ради собственной личной политической выгоды и препятствовал Конгрессу, требуя, чтобы он был выше отчетности, выше Конституции и выше американского народа. В Америке никто не стоит выше закона. Когда завтра утром Палата соберется, чтобы принять участие в голосовании по импичменту, я настоятельно призываю каждого из вас присоединиться", – заявила Пелоси.

По ее словам, американские избиратели рассчитывают на то, что Конгресс будет защищать демократию, закон и Конституцию Соединенных Штатов.

24 сентября Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

2 декабря Республиканская партия США опубликовала 123-страничный доклад, отрицающий обвинения в адрес Трампа, которые могут привести к его импичменту.

В Палате представителей Конгресса США 3 декабря обнародовали доклад нескольких комитетов о расследовании по делу об импичменте Трампа. В отчете указано, что Трамп злоупотребил властью и препятствовал расследованию своих действий в Конгрессе. Отмечается, что американский президент намеревался "добиться переизбрания, осложнить перспективы для своего оппонента на выборах и повлиять на выборы в свою пользу" и таким образом "поставил свои личные интересы выше национальных интересов США". Трамп в Лондоне 4 декабря назвал "посмешищем" доклад комитетов Палаты представителей.

10 декабря в Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата проведет голосование по импичменту Трампа.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес "беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства". Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

После голосования в Палате представителей решение об импечменте будет принимать Сенат. Если там наберется достаточное количество голосов, президента отстранят от должности. В Палате представителей Конгресса большинство у демократов, в Сенате – у республиканцев.