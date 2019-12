В Палате представителей Конгресса назвали дату голосования по импичменту Трампа

Президент США Дональд Трамп злоупотребил властью ради личной политической выгоды, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Палата представителей Конгресса США 18 декабря проголосует по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа, заявила 17 декабря спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси. Расшифровка обращения спикера к конгрессменам опубликована на ее сайте.

"К сожалению, факты ясно свидетельствуют о том, что президент злоупотребил своей властью ради собственной личной политической выгоды и препятствовал Конгрессу, требуя, чтобы он был выше отчетности, выше Конституции и выше американского народа. В Америке никто не стоит выше закона. Когда завтра утром Палата соберется, чтобы принять участие в голосовании по импичменту, я настоятельно призываю каждого из вас присоединиться", – заявила Пелоси.

По ее словам, американские избиратели рассчитывают на то, что Конгресс будет защищать демократию, закон и Конституцию Соединенных Штатов.

24 сентября Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

2 декабря Республиканская партия США опубликовала 123-страничный доклад, отрицающий обвинения в адрес Трампа, которые могут привести к его импичменту.

В Палате представителей Конгресса США 3 декабря обнародовали доклад нескольких комитетов о расследовании по делу об импичменте Трампа. В отчете указано, что Трамп злоупотребил властью и препятствовал расследованию своих действий в Конгрессе. Отмечается, что американский президент намеревался "добиться переизбрания, осложнить перспективы для своего оппонента на выборах и повлиять на выборы в свою пользу" и таким образом "поставил свои личные интересы выше национальных интересов США". Трамп в Лондоне 4 декабря назвал "посмешищем" доклад комитетов Палаты представителей.

10 декабря в Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата проведет голосование по импичменту Трампа.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес "беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства". Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

После голосования в Палате представителей решение об импечменте будет принимать Сенат. Если там наберется достаточное количество голосов, президента отстранят от должности. В Палате представителей Конгресса большинство у демократов, в Сенате – у республиканцев.