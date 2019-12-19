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Видео: Голос Америки / YouTube

В США Палата представителей голосует по импичменту Трампа. Трансляция

18 декабря Палата представителей Конгресса США рассматривает две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Если они будут приняты, то пакет документов об импичменте будет отправлен в Сенат, который и примет окончательное решение. Трансляцию ведет "Голос Америки" в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

2 декабря Республиканская партия США опубликовала 123-страничный доклад, отрицающий обвинения в адрес Трампа, которые могут привести к его импичменту. 

В Палате представителей 3 декабря обнародовали доклад нескольких комитетов о расследовании по делу об импичменте Трампа. В отчете указано, что Трамп злоупотребил властью и препятствовал расследованию своих действий в Конгрессе. Отмечается, что американский президент намеревался "добиться переизбрания, осложнить перспективы для своего оппонента на выборах и повлиять на выборы в свою пользу" и таким образом "поставил свои личные интересы выше национальных интересов США". 

13 декабря юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата проведет голосование по импичменту Трампа. 

Теги: США, выборы, Дональд Трамп, Палата представителей, импичмент Трампа
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