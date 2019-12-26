Россия "принципиально" включила в список на обмен обвиняемых в теракте в Харькове — прокурор

Прокурор Владимир Лымарь попросил суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство Владимиру Дворникову, Виктору Тетюцкому и Сергею Башлыкову, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году.

В ходе переговоров об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" российская сторона настаивала на включении в списки Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, обвиняемых в организации теракта, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года. Об этом 26 декабря во Фрунзенском райсуде Харькова заявил прокурор Владимир Лымарь, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены Башлыков, Дворников и Тетюцкий", — сказал он.

"Я должен констатировать, что российской стороной среди других в список обмениваемых лиц принципиально заявленные Башлыков, Дворников и Тетюцкий... Это еще раз подтверждает факт действий обвиняемых, направленных на расшатывание ситуации в Украине", – сказал Лымарь.

Он подчеркнул, что считает вину Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова доказанной, и обратился к суду с просьбой признать их виновными в инкриминируемых преступлениях и назначить всем троим наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Вместе с тем, он попросил суд до вступления приговора в силу изменить обвиняемым меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Присутствовавшие в зале суда родственники погибших выступили категорически против обмена.

Во время заседания Тетюцкий и Дворников, давая показания, настаивали на своей невиновности и утверждали, что подписали протоколы и дали признательные показания под пытками. Башлыков подтвердил их слова, но давать отдельные показания и отвечать на вопросы отказался, ссылаясь на ст. 63 Конституции, сообщает агентство.

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. На месте погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Даниил Дидык и студент Николай Мельничук.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

26 февраля СБУ задержала трех жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них дал признательные показания и сообщил, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали вознаграждение $10 тыс.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Дворникову, Тетюцкому и Башлыкову грозит пожизненное заключение.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ должен состояться до конца 2019 года.