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Евромайдан

Суд объявил в деле экс-беркутовцев перерыв до 28 декабря

Перерыв в деле экс-беркутовцев, обвиняемых в преступлениях против участников Евромайдана 20 февраля 2014 года, объявлен в связи с необходимостью одного из фигурантов находиться под ночным домашним арестом.

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Дело экс-беркутовцев рассматривают в Киевском апелляционном суде
Дело экс-беркутовцев рассматривают в Киевском апелляционном суде
Фото: radiosvoboda.org

27 декабря Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 28 декабря в заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на киевской улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом проинформировали в Facebook Украинской совещательной группы.

"Перерыв до завтра, 28 декабря, 10.00", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/1525737360907513

Проект "Ґрати" уточняет, что причиной для перерыва стал ночной домашний арест одного из обвиняемых – Сергея Тамтуры – ему необходимо было вернуться домой.

Трое других экс-беркутовцев – Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский – участвовали в заседании суда по видеосвязи из СИЗО, где содержатся пять лет.

Обвиняемого Александра Маринченко, у которого тоже мера пресечения в виде домашнего ареста, на суд не привезли.

Перед объявлением перерыва представители участников Евромайдана потребовали отвода судьи Маргариты Васильевой, отмечает "Радіо Свобода".

"Со стороны потерпевших мне четко понятно, что на вас осуществляется давление. Я считаю, что вы обязаны заявить самоотвод, если вы заявляете, что давления на вас нет, то такой отвод заявлю вам я в связи с тем, что у вас есть явная предвзятость", – сказала судье адвокат Елена Сторожук.

Ее ходатайство отклонили.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать экс-беркутовцев в ОРДЛО.

Теги: Евромайдан, Беркут, Сергей Зинченко, Апелляционный суд, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура, адвокат, домашний арест
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