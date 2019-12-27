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В деле экс-беркутовцев примет участие новая группа прокуроров

Соответствующее постановление в Киевский апелляционный суд направил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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Прокуроры Сергей Куций, Виталий Субботин и Александр Шеваленко присоединились к рассмотрению производства
Прокуроры Сергей Куций, Виталий Субботин и Александр Шеваленко присоединились к рассмотрению производства
Фото: Nastya Stanko / Facebook

Киевский апелляционный суд 27 декабря разрешил новой группе прокуроров принять участие в заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает "Громадське".

Соответствующее постановление в суд направил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Целью якобы стало "быстрое, полное и непредвзятое судебное рассмотрение уголовного производства и обеспечение в суде надлежащей поддержки государственного обвинения". Часть постановления опубликовала адвокат семей героев Небесной сотни Елена Сторожук.

https://www.facebook.com/elena.stor/posts/2598909200329921

Прибывшие на заседание прокуроры Сергей Куций, Виталий Субботин и Александр Шеваленко должны были заменить группу прокуроров в рассмотрении жалобы бывших беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Однако, по словам адвоката семей героев Небесной сотни Евгении Закревской, данное уголовное производство является следствием объединения двух производств: к делу были добавлены жалобы Сергея Тамтуры, Александра Маринченко и Олега Янишевского.

В результате суд принял решение разрешить принять участие в заседании новой группе прокуроров, но не отстранять старую. Речь идет об Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.

Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская ходатайствовала об отводе новых прокуроров, но суд ей отказал. Закревская связывает появление новых участников процесса с будущим обменом удерживаемыми лицами.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Теги: убийство, Беркут, Майдан, следствие, Евгения Закревская, Сергей Зинченко, Апелляционный суд, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура, Руслан Рябошапка, уголовное производство, заседание
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