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Евромайдан

В деле экс-беркутовцев примет участие новая группа прокуроров

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подал постановление о замене группы прокуроров в деле экс-беркутовцев, которых обвиняют в убийстве участников Евромайдана. Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская связывает происходящее с будущим обменом удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. По данным "Громадського", экс-беркутовцы входят в список на обмен.

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Три новых прокурора присоединились к рассмотрению производства
Три новых прокурора присоединились к рассмотрению производства
Фото: Nastya Stanko / Facebook

Киевский апелляционный суд 27 декабря разрешил новой группе прокуроров принять участие в заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Суд рассматривает апелляцию на их арест. Об этом сообщает "Громадське".

Соответствующее постановление в суд направил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Целью якобы стало "быстрое, полное и непредвзятое судебное рассмотрение уголовного производства и обеспечение в суде надлежащей поддержки государственного обвинения". Часть постановления опубликовала адвокат семей героев Небесной сотни Елена Сторожук.

https://www.facebook.com/elena.stor/posts/2598909200329921

Прибывшие на заседание прокуроры Сергей Куцый, Виталий Субботин и Александр Шеваленко, согласно постановлению, должны были заменить группу прокуроров в рассмотрении жалобы бывших беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Однако, по словам адвоката семей героев Небесной сотни Евгении Закревской, суд рассматривает апелляции сразу пяти экс-беркутовцев – к делу были добавлены жалобы Сергея Тамтуры, Александра Маринченко и Олега Янишевского.

В результате суд принял решение разрешить принять участие в заседании новой группе прокуроров, но не отстранять старую. Речь идет об Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.

Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская ходатайствовала об отводе новых прокуроров, но суд ей отказал. Закревская связывает появление новых участников процесса с будущим обменом удерживаемыми лицами.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, который, как пишет The Insider, в октябре изменили на ночной домашний арест. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, а остальных оставил под стражей еще на два месяца

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Теги: убийство, Беркут, Майдан, следствие, Евгения Закревская, Сергей Зинченко, Апелляционный суд, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура, Руслан Рябошапка, уголовное производство, заседание
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