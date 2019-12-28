Суд приговорил к пожизненному заключению и отпустил под личное обязательство обвиняемых по делу о теракте в Харькове

Суд изменил меру пресечения Владимиру Дворникову, Виктору Тетюцкому и Сергею Башлыкову, которых признали виновными в организации теракта, произошедшего возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года, "учитывая исключительные обстоятельства".

Во время заседания у здания суда проходила акция протеста Фото: suspilne.media

Фрунзенский районный суд Харькова на заседании 28 декабря огласил приговор для Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, обвиняемых в организации теракта, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года, трансляцию в Facebook вел "UA: Харків".

Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова признали виновными и приговорили к наказанию в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим.

Суд решил, что их вина полностью доказана, а непризнание вины назвал голословным.

В то же время, Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова отпустили из-под стражи под личное обязательство.

"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательства", – объявил судья.

Как сообщает "UA:Суспільне", возле здания суда несколько человек развернули транспарант с лозунгом: "Обмен террористов – позор [президента Украины Владимира] Зеленского".

26 декабря во время заседания по этому делу прокурор Владимир Лымарь заявил, что Россия "принципиально" включила Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова в список для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. На месте погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Даниил Дидык и студент Николай Мельничук.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

26 февраля СБУ задержала трех жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них дал признательные показания и сообщил, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали вознаграждение $10 тыс.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Дворникову, Тетюцкому и Башлыкову грозит пожизненное заключение.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ должен состояться до конца 2019 года.

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