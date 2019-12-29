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Российские СМИ: Обмен на Донбассе начался

О начавшемся обмене у пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области сообщила российским СМИ "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова. По ее словам, первыми украинской стороне передадут людей из списка боевики "ЛНР", пишет "Интерфакс".

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Обмен проходит на линии разграничения на Донбассе
Обмен проходит на линии разграничения на Донбассе
Фото: dpsu.gov.ua

29 декабря у пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами, заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, пишет ТАСС

Как сообщили "Интерфаксу" в "правительстве ДНР", автобусы с боевиками, включенными в список на обмен, заезжают в КППВ "Майорское".

Морозова рассказала, что сперва Киеву передадут удерживаемых лиц боевики "ЛНР", и "если у них все пройдет успешно", то дальше удерживаемых передадут боевики "ДНР".

Она отметила, что украинской стороне "готовы отдать" 55 человек, Киев передаст 87, при этом 22 человека из списка боевиков "ДНР" отказались от обмена. Морозова добавила, что 28 декабря "два человека согласились перемещаться в "ДНР", еще три "согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины".

Морозова сообщила, что боевики "ДНР" "разыскивают" еще порядка 160 человек, при этом отметила, что сейчас "переговорщики ведут себя корректно", у сторон возобновился диалог.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это произойдет 29 декабря.

Теги: Украина, Донбасс, Дарья Морозова, обмен удерживаемыми лицами
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