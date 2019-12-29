Обмен удерживаемыми лицами. Из "Борисполя" вылетел военный борт – журналистка

Журналистка Соня Кошкина сообщила, что из киевского аэропорта "Борисполь" вылетел специальный военный самолет около 9.00. 29 декабря ожидается обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Обмен может пройти на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области Фото: dpsu.gov.ua

Для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" вылетел самолет из киевского аэропорта "Борисполь", сообщила 29 декабря в Telegram журналистка Соня Кошкина.

"Только что специальный военный борт вылетел из "Борисполя". Буквально пару минут тому", – написала она в 9.11.

Обмен запланирован в пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области в 11.00. По решению командования операции Объединенных сил, КППВ сегодня закрыто.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря. Террористы "ДНР" также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".