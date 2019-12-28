Пункт пропуска "Майорское" закроют 29 декабря – штаб ООС

Контрольный пункт въезда-выезда не будет работать 29 декабря "по техническим причинам", сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным "Думской", на КПВВ будет проходить обмен удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

КПВВ "Майорское" не будет работать один день Фото: mvs.gov.ua (архив)

29 декабря контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области не будет работать, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook сегодня.

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", – сказано в сообщении.

"Думская" писала, что на КПВВ "Майорское" завтра будет проходить обмен удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он состоится 29 декабря.

В обмене могут принять участие Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков, которые подозреваются в захвате здания милиции в Мариуполе в 2014 году (на этой неделе суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство), а также Николай Бутрименко, обвиняемый по делу о гибели 10 украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году (суд тоже отпустил его под личное обязательство).

Кроме того, в список на обмен внесены Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году, в результате чего погибли четыре человека. Ожидается, что 28 декабря им огласят приговор. Прокурор Владимир Лымарь заявил, что считает вину всех троих доказанной, но попросил суд до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, поскольку Россия "принципиально" настаивает на их обмене.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря апелляционный суд продолжит рассматривать ходатайства экс-беркутовцев об изменении им меры пресечения.

Также, по данным "Думской", Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также "ряд других лиц с подобными обвинениями". Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.

Террористы "ДНР" сообщали, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".