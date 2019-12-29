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Мендель: Самая большая революция – это изменение нашего сознания с постоянной жертвенности на то, чтобы ценить жизнь человека

Только сильные нации умеют ценить человеческую жизнь, заявила спикер президента Украины Юлия Мендель. 29 декабря должен состояться обмен удерживаемыми лицами. Среди тех, кого может передать боевикам украинская сторона, – бывшие беркутовцы, подозреваемые в расстрелах на Майдане в 2014 году.

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Мендель: Важность человеческой жизни одна из главных ценностей, которая определяет нас, украинцев, как европейскую и демократическую нацию
Мендель: Важность человеческой жизни – одна из главных ценностей, которая определяет нас, украинцев, как европейскую и демократическую нацию
Фото: Iuliia Mendel / Facebook

Самая большая революция – это изменение сознания украинцев с постоянной жертвенности на то, чтобы ценить жизнь человека, написала 28 декабря в Facebook спикер президента Украины Юлия Мендель.

"Самая большая революция – это изменение нашего сознания с постоянной жертвенности на то, чтобы ценить жизнь человека как самое важное для государства, страны и нации. Важность человеческой жизни – одна из главных ценностей, которая определяет нас, украинцев, как европейскую и демократическую нацию, нацию, которая уважает своих людей, свою историю, которая строит будущее. Только сильные нации умеют ценить жизнь, только это является признаком нашей несокрушимости", – написала Мендель.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10213048327641134&id=1781187626

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря. Террористы "ДНР" также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшим беркутовцам, подозреваемым в убийствам на Майдане. 

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

28 декабря 2019 года суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Зинченко, Аброськина и Янишевского.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой 28 декабря. Один из них в ходе слушаний зачитал письмо Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле. 

После того как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых.

Теги: Украина, Беркут, война в Украине, война на Донбассе, Юлия Мендель, обмен удерживаемыми лицами
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