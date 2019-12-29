Только сильные нации умеют ценить человеческую жизнь, заявила спикер президента Украины Юлия Мендель. 29 декабря должен состояться обмен удерживаемыми лицами. Среди тех, кого может передать боевикам украинская сторона, – бывшие беркутовцы, подозреваемые в расстрелах на Майдане в 2014 году.

Мендель: Важность человеческой жизни – одна из главных ценностей, которая определяет нас, украинцев, как европейскую и демократическую нацию Фото: Iuliia Mendel / Facebook

Самая большая революция – это изменение сознания украинцев с постоянной жертвенности на то, чтобы ценить жизнь человека, написала 28 декабря в Facebook спикер президента Украины Юлия Мендель.

"Самая большая революция – это изменение нашего сознания с постоянной жертвенности на то, чтобы ценить жизнь человека как самое важное для государства, страны и нации. Важность человеческой жизни – одна из главных ценностей, которая определяет нас, украинцев, как европейскую и демократическую нацию, нацию, которая уважает своих людей, свою историю, которая строит будущее. Только сильные нации умеют ценить жизнь, только это является признаком нашей несокрушимости", – написала Мендель.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря. Террористы "ДНР" также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшим беркутовцам, подозреваемым в убийствам на Майдане.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

28 декабря 2019 года суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Зинченко, Аброськина и Янишевского.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой 28 декабря. Один из них в ходе слушаний зачитал письмо Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

После того как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых.