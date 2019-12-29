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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Террористы "ЛНР" заявили, что уже отправили удерживаемых украинских заложников к месту обмена

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должен состояться на контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области.

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Террористы "ЛНР" заявили, что выехали на "Майорское"
Террористы "ЛНР" заявили, что выехали на "Майорское"
Фото: dpsu.gov.ua

Удерживаемых на временно оккупированных территориях Луганской области украинских заложников утром 29 декабря отправили к месту обмена. Об этом сообщило агентство террористов "ЛНР" "ЛИЦ".

Обмен должен состояться на контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области.

Представительница террористов "ЛНР" Ольга Кобцева сказала, что списки были согласованы 28 декабря, но точная формула обмена будет известна после его проведения, так как часть людей может отказаться от него.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Луганская область, война в Украине, ЛНР, КПВВ Майорское, обмен удерживаемыми лицами
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