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Возле Лукьяновского СИЗО собрались протестующие против освобождения экс-беркутовцев. Фоторепортаж

Сегодня 00.25
Вечером 28 декабря возле Лукьяновского СИЗО в Киеве начали собираться протестующие против освобождения экс-беркутовцев под личное обязательство по решению Киевского апелляционного суда. Они находятся в списках на обмен с ОРДЛО. Активисты объявляли сборы на 20.00. После объявления решения суда возле СИЗО собралось, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен недовольных, среди которых, в частности, шоумен Сергей Притула. Собравшиеся намерены не выпустить экс-беркутовцев из изолятора. Они, в частности, поставили перед СИЗО мусорные контейнеры. Фотографии с места событий публикуют пользователи Facebook.
Теги: Киев, протесты, Беркут, СИЗО, Сергей Притула, Лукьяновское СИЗО, личное обязательство, обмен удерживаемыми лицами
 

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Десятки украинцев собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуя против обмена экс-беркутовцев, которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Трансляцию ведет Нестор Воля. Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру под личное обязательство, так как они входят в список на обмен с ОРДЛО.
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