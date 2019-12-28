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Евромайдан

Суд в Киеве освободил под личное обязательство экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах протестующих на Майдане

Экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, которых Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи, их включили в списки на обмен с боевиками из ОРДЛО.

Решение принял Киевский апелляционный суд
Решение принял Киевский апелляционный суд
Фото: pixabay.com

28 декабря Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения для бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Трансляцию заседания вело "Громадське".

До этого все трое находились под стражей в СИЗО.

Решение, озвученное председательствующей судьей Маргаритой Васильевой, присутствующие встретили криками "Ганьба!".

По данным адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской, под личное обязательство также отпустили еще двух фигурантов дела, Александра Маринченко (он находился под круглосуточным домашним арестом) и Сергея Тамтуру (у него была мера пресечения в виде ночного домашнего ареста).

Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Подозреваемых в зале суда не было.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Евромайдан, Беркут, арест, Апелляционный суд, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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