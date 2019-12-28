Клуб читателей
ГОРДОН
 
Евромайдан

Суд в Киеве отказал в отводе судей, рассматривающих дело экс-беркутовцев

Представители потерпевших на Евромайдане в суде по мере пресечения для экс-беркутовцев потребовали отвода коллегии судей во главе с Маргаритой Васильевой. Сами судьи решили отказать в этом ходатайстве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дело рассматривает коллегия под председательством судьи Васильевой
Дело рассматривает коллегия под председательством судьи Васильевой
Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel / Facebook

28 декабря Киевский апелляционный суд отклонил прошение об отводе судей в деле о мере пресечения для бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает INSIDER.

Издание отмечает, что отвод коллегии судей под председательством Маргариты Васильевой рассматривали сами судьи.

Отвода требовали представители потерпевших.

Адвокат Евгения Закревская обращалась к судьям с призывом заявить о давлении на себя, если оно было, и "не участвовать в чужих ошибках".

"Основание для отвода стало известно в процессе рассмотрения. Ходатайство о восстановлении сроков на апелляционное обжалование пришло в 11.52, притом что заседание было назначено на 12.00. Закревская в этот же день подала свое ходатайство, и оно поступило только при рассмотрении дела", – объяснила адвокат потерпевших Виктория Дейнека.

Суд рассматривает апелляцию экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру. Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Теги: Евромайдан, Беркут, Евгения Закревская, судьи, Апелляционный суд, Виктория Дейнека, судья, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS