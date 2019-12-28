Группа прокуроров, которых сменил Рябошапка в деле экс-беркутовцев, покинула суд

На заседании 28 декабря судья зачитала постановление генпрокурора Руслана Рябошапки о смене группы прокуроров по делу экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Группа прокуроров, которых заменил генпрокурор Руслан Рябошапка по делу экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, покинула зал суда, где рассматривают апелляцию на меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На заседании 28 декабря судья зачитала постановление Рябошапки о смене группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова.

"Мы ознакомились с постановлением. Обращаю ваше внимание, что оно вынесено сегодняшним числом. Об этом постановлении мы не знали вчера, информации о смене группы прокуроров у нас не было. Учитывая это постановление, мы теряем полномочия прокуроров в этом уголовном производстве и с вашего позволения покинем судебное заседание", – сказал прокурор Янис Симонов.

Прокурор Алексей Донской попросил прощения у потерпевших и суда.

"Перед тем, как покинуть зал, мы бы хотели извиниться перед потерпевшими и судом за эту ситуацию и сказать, что нам за все это очень-очень стыдно. Спасибо", – заявил он.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой. Прокурор Алексей Донской, который вел это дело с 2014 года, назвал смену группы неожиданностью. По его словам, в постановлении Рябошапки о смене группы были ошибки.

28 декабря суд продолжил заседание.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать экс-беркутовцев в ОРДЛО.